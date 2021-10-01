الدبيبة يعلن عن إنشاء صندوق لدعم وتنمية مناطق إنتاج النفط

طرابلس 01 أكتوبر 2021 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، وفدًا ضم ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات.

وأعلن السيد الرئيس خلال اللقاء الذي عقد الخميس، ومن مبدأ العدالة والمساواة؛ عن إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ بأغلب إنتاج ليبيا من النفط، وذلك من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط يُباع.

و‏أضاف السيد الرئيس أنه “يجب التحرر من القيود التي قيدتنا فترة 50 عامًا، والنظر إلى المستقبل والانتفاع من خيرات مواردنا الطبيعية بتعظيمها واستثمارها، بالإضافة لتوظيفها في المكان الصحيح”.

وتابع السيد الرئيس: “ستعمل حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الحياة لكل المناطق، وذلك من خلال برنامج عودة الحياة وإعطاءها الصلاحيات إلى البلديات هو أول خطوة في هذا الطريق”.

وتم خلال اللقاء عرض أيضًا للمشاريع المدرجة ضمن برنامج عودة الحياة، والخاصة بالمنطقة من قبل مسؤولي الأجهزة التنفيذية، إلى جانب الاستماع للمشاكل والعراقيل التي تُواجه البلديات وسكان هذه المناطق. (وال) م ب / ر ت

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