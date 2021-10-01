الاستقطاع من صادرات النفط لإنشاء صندوق تنمية المناطق النفطية

أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ أغلب إنتاج ليبيا النفطي، من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط.

وأعلن رئيس الحكومة ذلك خلال لقائه مع وفد يضم ممثلي قبائل وأعيان وعمداء بلديات ‏منطقتي الهلال النفطي والواحات، لعرض المشاريع المدرجة ضمن برنامج ” عودة الحياة” الخاصة بمناطق إنتاج النفط من قبل مسؤولي الأجهزة التنفيذية.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة إعادة الحياة لكل مناطق البلاد، ضمن مشروع الحكومة الذي أعلن عنه في وقت سابق والمخصص للربع الأخير من العام الحالي، مشيراً إلى قرارات الحكومة المتعلقة بإعطاء بعض الصلاحيات التنفيذية للبلديات في إطار دعم اللامركزية.

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