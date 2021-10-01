المؤسسة الوطنية للنفط: حققنا إيرادات قياسية خلال أغسطس الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط بلوغ صافي مبيعاتها من النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات خلال شهر أغسطس الماضي، مستويات قياسية قدرت ب 1,836,528,515.27 دولار أمريكي من النفط الخام، يليها الغاز والمكثفات التي وصلت إلى 53,034,403.37 دولار أمريكي.

وأضافت المؤسسة أنها حققت صافي إيرادات المنتجات النفطية 53,309,951.24 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,125,844.34 دولار أمريكي، مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الامريكي قد وصل إلى 1,947,998,714.22 دولار أمريكي، وفق قولها.

وفي هذا السياق قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنه من المُطمئن أن نرى انتعاشا في الأسعار حول العالم وعليهم أن يستغلوا هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط، إلا أن ذلك لن يكون كافياً، بل يجب الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تكاتف جميع الجهات الفاعلة في الحفاظ على استمرار الصادرات ومنع الإغلاقات .

وشدد صنع الله على أنهم عازمون على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، وأن الأمل معقود على الحكومة في دعم طموحات المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة قدرتها التكريرية، وأن موافقة مجلس الوزراء لإنشاء أول مصفاة بالجنوب الليبي أولى الخطوات في تطوير هذا القطاع الحيوي.

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