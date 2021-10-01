المؤسسة الوطنية للنفط: انتعاش الأسعار العالمية حقق المزيد من الإيرادات للمؤسسة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن صافي إيرادات شهر أغسطس للعام 2021، قد بلغ 1,836,528,515.27 دولاراً أمريكياً من مبيعات النفط الخام، فيما بلغت إيرادات الغاز والمكثفات 53,034,403.37 دولاراً أمريكياً.

كما حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي إيرادات المنتجات النفطية 53,309,951.24 دولاراً أمريكياً، ووصلت عوائد البتروكيماويات إلى 3,125,844.34 دولاراً أمريكياً.

وبذلك يكون إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي، قد وصل إلى 1,947,998,714.22 دولاراً أمريكياً.

وقد أرجع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الأرباح الحالية إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، مؤكداً أن هذا الارتفاع يتطلب الالتزام بالتحديث والتطوير والقيام بالدور الفني بعيداً عن السياسة.

وشكر “صنع الله” رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء على دعمهم المستمر للمؤسسة، وأكد على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على استمرار الصادرات.

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