مع انتعاش الأسعار حول العالم .. الوطنية للنفط تعلن تحقيق مدخولات مجزية رغم تذبذب الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن مبيعات شهر أغسطس الماضي من النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية قد حققت صافي إيرادات وصل إلى مستويات قياسية حيث سجّل 1,836,528,515.27 دولاراً من النفط الخام، وقد وصلت إيرادات الغاز والمكثفات إلى 53,034,403.37 دولاراً؛ وذلك تزامناً مع إرتفاع الأسعار حول العالم والقفزة التي حصلت في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الشأن تحدّث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” حيث قال :”يجب أن ينصب تركيزنا في الحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت بفضل تكاثف جهود الجهات الفاعلة؛ وهذه الظروف المواتية والقفزة في الأسعار تتطلب تدابير استثنائية”.

وأضاف قائلاً :”إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط والأمل معقود على الحكومة في دعم طموحات مؤسسة النفط، وموافقة مجلس الوزراء لإنشاء أول مصفاة في الجنوب الليبي أولى الخطوات في دعم قدرة المؤسسة التكريرية وتطوير هذا القطاع الحيوي”.

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