وزارة الاقتصاد تعقد الاجتماع التحضيري لتنظيم معرض بنغازي التجاري

عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة بنغازي يوم الاثنين الماضي الموافق 27 سبتمبر 2021 الملتقى التحضيري لمعرض بنغازي التجاري الدولي؛ والذي يتم بتنظيم فرع مجلس أصحاب الأعمال الليبين بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات، وسيكون المعرض بساحة فندق تيبستي ببنغازي؛ خلال أيام 17 – 21 من الشهر الحالي.

حيث ضم الملتقى حضور مراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي، مركز تنمية الصادرات مع صندوق ضمان الإقراض، وقد تم النقاش حول الأمور الإدارية والفنية، والترتيبات اللازمة للمشاركين من الشركات المحلية والأجنبية؛ خاصةً من الدول الشقيقة الراغبة في دخول السوق المحلي.

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