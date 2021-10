مؤسسة النفط تُعلن تحقيق مدخولات مجزية في إيرادات شهر أغسطس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط، أن صافي إيرادات شهر أغسطس للعام 2021م، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بانتعاش في الأسعار حول العالم.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الجمعة، أن صافي الإيرادات سجل مستوى 1,836,528,515.27 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 53,034,403.37 دولار أمريكي، في حين حققت المؤسسة صافي إيرادات المنتجات النفطية 53,309,951.24 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,125,844.34 دولار أمريكي.

ونوهت مؤسسة النفط بأن ذلك يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل إلى 1,947,998,714.22 دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد علق رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قائلاً: “من المُطمئن أن نرى انتعاشا في الأسعار حول العالم وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط، إلا أن ذلك لن يكون كافياً، إنما يجب أن ينصبّ أيضا تركيزنا في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تكاثف جميع الجهات الفاعلة في الحفاظ على استمرار الصادرات ومنع الإغلاقات”.

وأضاف صنع الله: “هذه الظروف المواتية والقفزة في الأسعار تتطلب تدابير استثنائية،،، والتحديث والتطوير أضحى حاجة ملحة، والشعب الليبي كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة في البناء والتحديث والتطوير وعلى الصعيد الفني نحن ملتزمون في القيام بدورنا الفني و غير السياسي”.

وعبر في هذا الصدد قائلا: “إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود على الحكومة في دعم طموحات المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة قدرتها التكريرية وأن موافقة مجلس الوزراء لإنشاء أول مصفاة بالجنوب الليبي أولى الخطوات في تطوير هذا القطاع الحيوي”.

واختتم صنه الله بالقول: “أشكر رئيس الحكومة وأيضا مجلس الوزراء على دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط وأننا نشعر بالفخر لتكاثف الجميع حول هذا القطاع الحيوي، مثلما نشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير والتحديث لقطاع النفط الوطني وننتهز هذه الفرصة لنعبر عن امتنانا لجهود القيادة العامة للجيش في الحفاظ على استمرار الصادرات”.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن إيرادات شهر أغسطس لا تتضمن الإتاوات والضرائب فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر أغسطس بـــ22,701,978.71 دولار أمريكي، وتم أيضاً تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3,047,529.39 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا.

