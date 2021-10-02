اقتصاد

“مؤسسة النفط”: إيرادات شهر أغسطس سجلت 1.9 مليار دولار

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغت إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط عن شهر أغسطس الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات نحو مليار و900 مليون دولار.

وأكدت المؤسسة في بيانات حديثة لها، أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ قرابة 53 مليوناً و 400 ألف دولار، بينما وصلت عوائد البتروكيماويات إلى نحو 3 ملايين دولار.

وأشارت إلى أن إيرادات شهر أغسطس لا تتضمن الآتاوات والضرائب، فضلاً على أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري التابعة إلى الشركة العامة للكهرباء، حيثُ بلغت قيمتها خلال شهر اغسطس أكثر من 22 مليونًا و 700 ألف دولار.

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قناة 218 الليبية

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