عون” يطالب “الدبيبة” بإحالة مصطفى صنع الله للتحقيق

طالب وزير النفط والغاز محمد عون، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة؛ بسحب القرارات الصادرة عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بشأن إعادة تشكيل ثلاثة مجالس إدارات شركات نفطية مملوكة للدولة بسبب مخالفتها القوانين.

ووصف “عون”؛ قرارات إعادة تشكيل مجالس شركة الخليج العربي للنفط وشركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية وشركة الجوابي للاستثمارات العقارية، الصادرة الأسبوع الماضي؛ بـ”المخالفة للأحكام والتشريعات النافذة”.

وأشار إلى أن “صنع الله” حاول وضع سند غير قانوني، وفقاً لما ورد في الكتاب.

وشدد وزير النفط والغاز على ضرورة إحالة “صنع الله” للتحقيق للبت بشأن هذه المخالفات القانونية، موضحاً أن إصدار هذه النوعية من القرارات؛ يتطلب موافقة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وضرورة اعتمادها في اجتماعات مجلس الوزراء كاملاً، لا من قبل رئيس الحكومة منفرداً.

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