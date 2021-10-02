مهرجان “إكسبو” يسجل (53000) زائراً خلال يومه الأول

دبي 02 أكتوبر 2021 (وال) _ كشف «إكسبو 2020 دبي»، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية، أن عدد زوار المعرض في يومه الأول بلغ أكثر من (53000) زائر من مختلف الأعمار والجنسيات.

وشهد اليوم الأول من انطلاقة الحدث العالمي الذي تشارك فيه 192 دولة إلى جانب عدد كبير من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية، تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية الأمر الذي ساهم في استقطاب الزوار من مختلف أنحاء الإمارات إلى جانب الزوار القادمين من الخارج.

يذكر أن معرض إكسبو 2020 دبي قد انطلقت أعماله أمس تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» وتستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر مارس 2022 مع التركيز على محاور أساسية 3 هي «الاستدامة والتنقل والفرص»، وذلك بمشاركة دولية واسعة النطاق تعد الأولى من نوعها من حيث الحجم في تاريخ معرض إكسبو العريق الممتد إلى 170 عاماً.

ويشكل المعرض منصة انطلاق جديدة للعالم يتجاوز معها التحديات التي جلبتها الجائحة ويتطلع إلى مستقبل أكثر طموحاً بحلول تقنية متطورة، في حين يمثل الحدث نافذة للتواصل الثقافي والحضاري بين شعوب العالم.(وال _ دبي)ح م / ه ع

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