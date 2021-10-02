“عون” لبلومبيرغ: ليبيا تتطلع لجذب شركات النفط الأمريكية

قال وزير النفط محمد عون من خلال مقابلته مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية أمس الجمعة إنه يأمل في عودة الشركات الأمريكية إلى ليبيا على الرغم من أن البنية التحتية النفطية في ليبيا في حاجة ماسة للإصلاحات والتحديثات .

وأضاف عون إن فجوات الميزانية التي يمكن سدها جزئياً من قبل شركات النفط الأمريكية القادمة إلى الساحة يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً لتحفيز خطط إنتاج النفط، بالنسبة لليبيا تشكل عائدات النفط مصدر دخلها الأجنبي ومن أجل تغطية نفقاتها ، ستحتاج ليبيا إلى زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 40٪ العام المقبل ، حيث وصف المصرفه المركزي هذه الزيادة بأنها حتمية .

وتابع عون بالقول إن هدف ليبيا الآن هو إقناع شركات النفط الأجنبية بأنها مستقرة بما يكفي لجعل ثروات ليبيا النفطية الهائلة تستحق وقتها ، مضيفًا أنه لا يزال هناك الكثير من الأراضي التي يتعين استكشافها وفقا للوكالة.

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