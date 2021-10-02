الزناتي يبحث نتائج فحص عينات المسح العشوائي بالمنطقة الشرقية

عقد وزير الصحة «علي الزناتي» اجتماعاً مع رئيس ومشرفي وأعضاء «حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية»، لبحث نتائج فحص عينات المسح العشوائي التي أخذت من المواطنين خلال الأيام الأولى من الحملة.

من جانبه، ذكر رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية «اسماعيل العيضة» أن وزير الصحة وجّه خلال الاجتماع، بضرورة توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح الحملة.

هذا وأجرت فرق الرصد والتقصي المشاركة في «حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية» 189 فحصًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة داخل مدينة بنغازي.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت « حملة المسح الوبائي العشوائي» استنادًا على توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، لتحديد نطاق العدوى بفيروس كورونا، ومستويات الوقاية في سبع مناطق شرق ليبيا.

يشار إلى أن تنفيذ المسح الوبائي يجري بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمركز الليبي للبحوث والدراسات الإكتوارية، ومركز بحوث التقنيات الحيوية.

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