خاص.. مندوب صندوق دعم الزواج بتاجوراء يكشف تفاصيل حدث تسليم الدفعة الأولى من صكوك دعم الزواج ..ويوضح

أقيمت اليوم احتفالية تسليم الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج ببلدية تاجوراء لمستحقيها حيث صرح رئيس رابطة شباب تاجوراء ومندوب صندوق دعم الزواج بالبلدية “عبد اللطيف الطاهر” لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل الحدث قائلاً : “أُقيم اليوم السبت بمركز البحوث الصناعية تاجوراء حفل تسليم منحة الزواج لمستحقيها ممن قدموا لصندوق دعم الزواج عن طريق المنظومة واستكملوا الشروط المطلوبة، حيث كان بحضور متميز من وزير الشباب ووزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك رئيس صندوق دعم الزواج “خالد بوجناح” وأعضاء المجلس البلدي وأعيان المدينة”.

وأضاف:”قمنا حتى الآن بتوزيع 84 صك لعدد 42 زوج وسيتم تسليم باقي الصكوك خلال الأيام القادمة بمقر مكتب رابطة الشباب بالبلدية، ونشير هنا أن المكتب يعمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 مساءاً، ونحن في أتم الاستعداد لاستقبال المستهدفين من هذه المنحة.

وفي هذا الشأن أشار “الطاهر” إلى ضرورة إحضار المستندات المطلوبة من عقد الزواج، وإثبات شخصي للزوجين وفي حال عدم تمكن الزوجة من الحضور يمكنها توكيل زوجها أو أحد أقربائها من يمكن يحمل صفة ولي أمرها.

وأخيراً بادر بالقول : إن هذه الدفعة هي الأولى وليست الأخيرة في بلدية تاجوراء، وستكون دفعة أُخرى نتوقع أن نستلمها الأسبوع المقبل بعد إتمام الإجراءات من قبل صندوق دعم الزواج.

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