بنغازي.. ملتقى إطلاق المشاريع الاستثمارية

شهدت مدينة بنغازي أعمال ملتقى “إطلاق المشاريع الاستثمارية” تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة.

حضر مراسم الافتتاح، القنصل الإيطالي في بنغازي “كارلو باتوري” والسفير المصري لدى ليبيا “تامر مصطفى” وعدد من رجال الأعمال.

ويهدف ملتقى إطلاق المشاريع الاستثمارية للدفع بعجلة التنمية وإنجاز بعض المشروعات وتوفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة المعلن عنها سابقاً للربع الأخير من العام الحالي بعد توقيع الحكومة عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كان آخرها توقيع 13 اتفاقية مع الحكومة المصرية بقيمة إجمالية بلغت 147 مليار دينار -مايعادل 33 مليار دولار.

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