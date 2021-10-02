حصري .. خلال حفل لتسليم صكوك دعم الزواج وزير الإسكان والتعمير يصرّح : خطط الحكومة لدعم الشباب مستمرة والقادم هو فتح المخططات ومنح قطع الأراضي

صرّح وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” في حديثٍ خاص لصحيفة صدى الاقتصادية خلال حضوره لحفل تسليم الصكوك الخاصة بمنحة دعم الزواج لمستحقيها بمنطقة تاجوراء “إن وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ترّحب بحدوث هكذا احتفاليات وفعاليات وتعتبر منحة دعم الزواج بادرة وطنية جيدة مععمر الحكومة القصير والاستحقاقات الكبيرة ومتطلبات الشعب مازالت أكثر”.

وأضاف بالقول: “قررنا نحن في هذه الحكومة دعم المواطن في كل المناحي الحياتية وسنسعى من خلال وزارتنا لدعم الشباب، وإعداد البرامج للسعي في فتح المخططات ومنح قطع الأراضي للشباب للمشاركة جنباً إلى جنب في دعم مبادرة الزواج وغيرها من المبادرات الحكومية”.

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