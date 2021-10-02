الغويل يقوم بزيارة مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة

قام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” بزيارة إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة ألتقى خلالها ببعض المرضى واستمع إلى الصعوبات والمشاكل التي تحول دون استكمال علاجهم.

وفي ذات السياق اجتمع الغويل مع عدد من مسؤولي المستشفى وذلك لمناقشة سبل حل المعوقات والمصاعب الإدارية والالتزامات المالية المتراكمة.

كما أكد على حرص حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع المواطنين الليبيين بطريقة عادلة وتوطيد أواصر العمل الصحي الإنساني المشترك بين مقدمي الخدمات الصحية ومستقبليها على مختلف المستويات.

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