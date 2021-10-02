جهاز النهر بمنطقة غريان يُعلن بدء تدفق المياه لمدن الجبل

غريان 02 أكتوبر 2021 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمنطقة غريان اليوم السبت، فتح الصمام الرئيسي لشبكة المياه الداخلية لمدن الجبل.

وقال الجهاز – عبر صفحته على فيسبوك – إن المياه بدأت تتدفق بشكل تدريجي إلى الخزانات الفرعية ومنها إلى المدن، لافتًا إلى أن آلية التوزيع من اختصاص الشركة العامة للمياه.

ودعا الجهاز المواطنين إلى المحافظة وعدم الهدر المُفرط للمياه، مشيرًا إلى أنه يتلقى الكثير من الشكاوى بشأن هدر المياه في الشوارع والطرقات، وكذلك تسرب المياه بالشبكة الداخلية وعدم صيانتها. (وال)

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