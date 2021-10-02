الدبيبة يتفقد الأعمال الجارية بمشروع محطة غرب طرابلس

انتقل اليوم السبت رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” للاطلاع على آخر التطورات في مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، والذي يتم تنفيذه من قبل ائتلاف شركتي إنكا التركية وسيمنس الألمانية.

وقد تفقد مراحل التنفيذ في الموقع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 43‎%‎ حيث تم صب القواعد الخرسانية للوحدات الأربع للمحطة كما ستُوضع الوحدة الأخيرة على قاعدتها خلال الأيام القادمة، ويبلغ عدد العمّال في المكان حوالي ألف عامل، والذين سيبدأون العمل وفق نظام الورديتين بدايةً من هذا الشهر؛ للسعي في إتمام المشروع بطريقة أسرع.

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