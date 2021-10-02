الزناتي يبحث نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها اللجنة المكلفة بتفتيش المرافق الصحية ببنغازي

عقد وزير الصحة «علي الزناتي» اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالتفتيش ومتابعة وتقييم عمل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات والمختبرات الطبية الخاصة في بنغازي، لبحث نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها اللجنة حتى الآن.

حيث اتفق المجتمعون على إحالة تقارير دورية مفصّلة لوزارة الصحة من اللجنة المكلفة بالتفتيش، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الجهات المخالفة.

كما أعرب الزناتي عن أهمية تكثيف الجولات التفتيشية التي من شأنها أن ترصد مدى التزام الجهات الصحية الخاصة، بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى والاشتراطات الصحية، حرصًا على صحة المواطن، ولتطوير الأداء في المراكز، والعيادات الطبية، والمختبرات الخاصة.

والجدير بالذكر أن لجنة «تفتيش ومتابعة وتقييم عمل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات والمختبرات الطبية الخاصة»، تضم أعضاء من وزارة الداخلية، ومكتب التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة، وجهاز الحرس البلدي، وأطباء صحة عامة ومختبرات طبية.

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