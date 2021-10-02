الدبيبة يتفقد الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي ويدعو لانجازه في يناير

طرابلس 02 أكتوبر 2021 (وال)- أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت، زيارة تفقدية للأعمال الجارية لتنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، والذي بدأ العمل به في شهر مايو الماضي .

والتقى” الدبيبة ” بحضور رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء، المهندسين الوطنيين المشرفين على تنفيذ المشروع والمقاول المنفذ من شركتي سيمينس الألمانية وأنكا التركية .

وشدد رئيس الحكومة خلال اللقاء على ضرورة أن يتم انجاز المشروع خلال شهر يناير من عام ” 2022 “، ودخول المحطة الخدمة فعّليًا بوحداتها الأربعة لتوليد الطاقة بقدرة 670 ميغاوات .

وكان رئيس الحكومة قد قام بزيارة مماثلة إلى المشروع في الثاني من مايو 2021، حث خلالها منفذو المشروع على العمل والمثابرة وانجازه لرفع المعاناة على المواطنين جراء الانقطاع المتكرر لساعات للطاقة الكهربائية التي لها دور أساسي في مناحي الحياة كافة .(وال) م ب/ ر ت

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