ديوان المحاسبة يعقد جلسة حوارية مع منظمات المجتمع المدني بمسلاته

عقد ديوان المحاسبة طرابلس جلسة حوارية بعنوان (تواصل ومشاركة) أقيمت بمدرج معهد المهن الشاملة بمدينة مسلاته، وذلك ضمن برنامجه لإحياء الاتصال والتواصل حيث كانت بحضور رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” الذي كان في استقباله عميد بلدية مسلاته، مع عميد جامعة المرقب ولفيف من الأكاديميين وطلبة الدراسات العُليا والمنظمات الشبابية كذلك من المهتمين بالعمل المدني وحماية المال العام.

وقد تم تخصيص الجزء الأول من الحوارية للتعريف بالديوان وأسس التخطيط الاستراتيجي، وأعمال ديوان المحاسبة في مجال البناء المؤسسي للموارد البشرية والرقابة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ كما تم تخصيص ثاني جزء للنقاش مع رئيس الديوان ومداراء الإدارات الفنية وقد توصل المتحاورون إلى توصيات للمشاركة المجتمعية والتعاون بين الديوان وأصحاب المصلحة بالشأن الرقابي.

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