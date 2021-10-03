الدريجة يكتب : إجمالي العملة التي تم استخدامها حتى أغسطس بلغت 16 مليار دولار وحتى مع سعر الصرف الحالي كان الطلب مرتفعاً

كتب الخبير المالي والاقتصادي “محسن الدريجة” تدوينةً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها :”إجمالي العملة الاجنبية التي تم استخدامها من يناير حتى نهاية أغسطس من هذا العام 16 مليار دولار تقريباً؛ منها 12 مليار دولار للمواطنين والقطاع الخاص وكلها بسعر واحد 4.48 دينار للدولار، إجمالي دخل النفط في نفس الفترة 13.5 مليار دولار، مصرف ليبيا المركزي غطى 2.5 مليار دولار من الرصيد الاحتياطي.

وأضاف بالقول:”حتى بسعر 4.48 دينار للدولار الطلب كان مرتفعاً في الأشهر الاولى من هذا العام نتيجة الكمية الكبيرة من الدنانير الليبية النقدية، وفي شكل ودائع في المصارف التي تبحث عن الدولار”.

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