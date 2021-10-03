«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاحد 3 اكتوبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 3 اكتوبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5531 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2798 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1681 دينار، والليرة التركية 0.514 دينار، والدولار الكندي 3.5999 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2139 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2396 دينار، والدينار التونسي 1.6137 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5027 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 3 اكتوبر 2021: