صنع الله يؤكد على دعم المؤسسة الكامل لشركة الخليج العربي للنفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الاحد اجتماعاً مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية أبو العيد سالم، وعضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فرج المشّاي.

نوقش خلاله أوضاع الشركة والخطط المستقبلية للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية واستدامته وتحسين الخدمات بمواقعها المختلفة، كما تم التطرق للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، حيث أوضح صنع الله في هذا الصدد بأن المؤسسة الوطنية للنفط ومن خلال التنسيق والتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية للحصول على الميزانيات المطلوبة لكل شركات القطاع ومنها شركة الخليج العربي للنفط.

وفي الختام أكد رئيس واعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على وقوفهم الكامل مع لجنة الإدارة الجديدة.

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