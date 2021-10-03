ميناء بنغازي البحري يعلن عن دخول عدة سفن محملة بالبضائع

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري عن دخول سفينة نقل الحبوب (برنسيس عليا) الوكيل الملاحي شركة خطوط نيبتون للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 5450 طن من حبوب القمح.

كما تم دخول السفينة ( تولم 1) الوكيل الملاحي شركة شواطئ بنغازي للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 2500 طن من أكياس الإسمنت، بالإضافة إلى سفينة نقل السيارات PELAGIC PIRANHA وعلى متنها عدد 1300 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية .

حيث غادرت سفينة (يونق تشيڤ) الوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية بعد تفريغ شحنتها من السيارات وعددها 914 سيارة جديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية