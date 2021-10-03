اقتصاد

“المركزي” يرسل سيولة بقيمة 30 مليون دينار لمصارف سبها

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرسل مصرف ليبيا المركزي، أمس السبت شحنة جديدة من السيولة النقدية، لفرع الإصدار في مدينة سبها لتعزيز أرصدة المصارف التجارية في المنطقة.

وعملت مصلحة أمن المرافق والمنشآت على تأمين الدفعة الجديدة من السيولة، المقدرة بـ 30 مليون دينار، باشرت المصارف في توزيعها بداية من اليوم الأحد، لتغطية الطلب على الأموال ضمن خطة أطلقها مصرف ليبيا المركزي في يناير 2021 للحد من أزمة السيولة النقدية في عموم البلاد.

يشار إلى أن فروع المصارف التجارية أعلنت في وقت سابق، عن توافر الأموال بسقوف سحب نقدي متفاوتة، تراوحت بين 2000 و5000 دينار للفرد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك