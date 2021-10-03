“المركزي” يرسل سيولة بقيمة 30 مليون دينار لمصارف سبها

أرسل مصرف ليبيا المركزي، أمس السبت شحنة جديدة من السيولة النقدية، لفرع الإصدار في مدينة سبها لتعزيز أرصدة المصارف التجارية في المنطقة.

وعملت مصلحة أمن المرافق والمنشآت على تأمين الدفعة الجديدة من السيولة، المقدرة بـ 30 مليون دينار، باشرت المصارف في توزيعها بداية من اليوم الأحد، لتغطية الطلب على الأموال ضمن خطة أطلقها مصرف ليبيا المركزي في يناير 2021 للحد من أزمة السيولة النقدية في عموم البلاد.

يشار إلى أن فروع المصارف التجارية أعلنت في وقت سابق، عن توافر الأموال بسقوف سحب نقدي متفاوتة، تراوحت بين 2000 و5000 دينار للفرد.

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