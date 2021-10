أسعار النفط تُسجل تفاؤلاً حذراً وتبلغ أعلى مستويات منذ سنوات

سجلت أسعار النفط تفاؤلا حذرا، خاصة مع تسجيل الخام الأمريكي خسائر طفيفة، واقتراب سعره من 69 دولارا لبرميل النفط الواحد.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرا، حيث قاربت لأعلى مستويات لها منذ 3 سنوات تقريبا، حيث وصل سعر برميل النفط لأكثر من 79 دولارا تقريبا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك”. ودعم هذا الارتفاع التقارير التي توقعت محافظة وزراء “أوبك +” على معدلات معتدلة لرفع إنتاج النفط، خلال اجتماعها الأسبوع الجاري. وذكرت وكالة “فرانس برس” أن التداول في أسواق النفط كان هادئا، بعدما لجأ المستثمرون لصفقات تحقق لهم بعض المكاسب، عقب تحقيقهم الخسائر الأخيرة. وأرجعت الوكالة ذلك الأمر، إلى تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب بسبب تأثير التخفيضات الحادة، التي قامت بها المملكة العربية السعودية في أسعار الوقود لعقود الخام الخفيف الخاص بها للأسواق الآسيوية. وارتفعت كذلك العقود الآجلة في خام برنت لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بنحو 31 سنتا تقريبا بنحو 0.4% لتصل إلى 72.53 دولار لبرميل النفط. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد هبطت أمس الاثنين بنحو 39 سنتا. ووصل سعر خام غرب تكساس، الذي يوصف بأنه الوسيط الأمريكي، في العقود الآجلة لشهر أكتوبر، إلى سعر 69.14 دولار أمريكي لبرميل النفط الواحد، وهو ما يعتبر انخفاضا بنحو 15 سنتا بنحو 0.2%، فيما سجل خام برنت مكاسب أسبوعية تعد الرابعة على التوالي، فيما سجل خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، مكاسب أسبوعية وصفت بأنها السادسة على التوالي. ورصدت وكالة “رويتر” أسعار النفط اليوم، حيث سجل خام برنت 79.29 دولارا لبرميل النفط الواحد، وسجلت أسعار النفط 79.28 دولارا لبرميل النفط الواحد، للعقود الآجلة لخام برنت، كما سجلت أسعار خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، للعقود الآجلة سعر 75.88 دولارا لبرميل النفط الواحد.

