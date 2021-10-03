الدبيبة يقوم بزيارة تفقدية لأوضاع المحتجزين لدى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحيث كان في استقباله وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المكلف ومديرو الإدارات بالجهاز .

تم خلال الزيارة مناقشة جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكافة المحتجزين، وكذلك توفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، بالإضافة إلى تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كافة البيانات الخاصة بهم والتعامل مع كل فئة على حدة .

حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل في تحديث منظومة التشريعات المتعلقة بهذا الملف، وكذلك مع وزارة العمل والتأهيل في إمكانية تنظيم العمالة الوافدة، بالإضافة إلى أن هناك عدداً من المحتجزين جاؤوا من أجل العمل في بلادنا، وتنظيمهم بعد التأكد من مستنداتهم وهذه مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل.

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