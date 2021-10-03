الوطنية للنفط تناقش مع شركة تاتنفت برامج إعادة الدخول للآبار الاستكشافية

عقد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “ابوالقاسم شنقير” اليوم الأحد اجتماعاً مع المدير التنفيذي لشركة تاتنفت بليبيا “البرت سافيولين”ونائب المدير التنفيذي للشركة بمقر المؤسسة الوطنية للنفط “ناجي معتوق” وذلك تمهيدا لعودة الشركة لتنفيذ برنامجها الاستكشافي المتبقي.

حيث ستقوم الشركة غدا بعقد اجتماع مع الشركات الخدمية للتنسيق معها للبدأ في عملياتها بمنطقة الحمادة (Pre spud meeting) كما أنها عاكفة على إعداد تقرير التقييم النهائي للقطعة (Final appraisal report) والذي سيقدم للمؤسسة من أجل اعتماد تجارية القطعة.

وفي الختام تم الاتفاق على الإستمرار في التنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة ولجنة الملاك لتسهيل إجراءات عودتهم لتنفيذ ما تبقى من أعمال وبرامج عمل معتمدة.

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