الرقابة على الأغذية والأدوية تناقش إمكانية افتتاح المعبر الحدودي مع الجمهورية الجزائرية

اجتمع مدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الزنتان ومدير مكتب غدامس مع رئيس مركز جمارك منفذ غدامس الدبداب وبحضور الأجهزة الامنية بالمنفذ ورؤساء الأقسام بالمكاتب ، وذلك استعدادا لافتتاح المعبر الحدودي مع الجمهورية الجزائرية والوقوف على أهم الصعوبات والامكانيات المتاحة لمباشرة عمله الرقابي فور افتتاح المعبر بالتفتيش على البضائع التجارية الموردة والمصدرة من وإلى دولة الجزائر .

وقد تم إتفاق جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتوفير مكتب بالمعبر الحدودي ليكون مقراً لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية .

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