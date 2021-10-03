ميناء بنغازي البحري يستمر في استقبال السفن التجارية

بنغازي 03 أكتوبر 2021 (وال) _ ذكر رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانئ السيد (سمير فرج النبال): أن اليوم الأحد، رست على رصيف ميناء بنغازي البحري سفينة “برنسيس علاء للوكيل الملاحي خطوط نيبتون” والقادمة من أوكرانيا وعلى متنها 5460 طن قمح صب.

وأضاف النبال: كما رست أيضاً سفينة “بلجيك بيرانا للوكيل الملاحي نسيم البحار”، وتحمل 1243 سيارة قادمة من بلجيكا، وسفينة “ملقا للوكيل الملاحي الشرق” والقادمة من تركيا وعلى متنها 38 ألف طن من أسمنت الغرائر (المكيس).

وأشار إلى أن يوم السبت الماضي، رست ثلاثة سفن، وبدأ عمال الشركة الليبية للموانىء فور وصولها في تفريغ السفن من حمولتها. (وال _ بنغازي) ه أ / ه ع

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