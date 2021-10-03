صنع الله يؤكد على أهمية التعاون بين شركة “NESR” العالمية للطاقة والبترول والوطنية للنفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد من شركة ناشيونال إنيرجى سيرفيسيز ريونايتد “NESR “ضم كلاً من الرئيس التنفيذي للشركة شريف فودة، ونائب الرئيس التنفيذي صالح المرغني، والمدير التنفيذي شكري بن عمو، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا وسام أبوتركية، ومدير تطوير الأعمال بفرع ليبيا نزار عتيقة، وبحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، والمدير العام للشؤون القانونية بالمؤسسة خلف الله إبراهيم.
وأوضح صنع الله خلال الاجتماع ، أن العام القادم سيشهد خطط عمل طموحة تساهم في تحقيق حزمة أهداف المؤسسة، أهمها حفر عشرات الآبار في البر والبحر والعديد من العمليات النفطية، معرجًا على دور شركة “NESR ” في تحقيق هذه المستهدفات.
كما أشار عضو مجلس إدارة الموسسة للإستكشاف، أبو القاسم شنقير إلى ضرورة وجود شراكة مع شركات المؤسسة ” الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية للإنشاءات النفطية” لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة، مضيفا أن عمليات الحفر ستتكاثر في حال توفر الميزانيات المطلوبة، ومشيرًا إلى أهمية وجود الشركات الخدمية بهدف خلق روح التنافس بين الشركات ذات الاختصاص.
ومن جهته، أشاد صنع الله بأهمية التعاون بين شركة”NESR ” والمؤسسة، لبحث سبل الشراكة مع الشركات الوطنية المساهمة في مجال الخدمات النفطية المختلفة المملوكة للمؤسسة، كالشركة الوطنية للإنشاءات النفطية في مجال الإنشاءات، وشركتي الواحة والهروج في مجالات الحفر وصيانة الآبار والخزانات ومسح الخطوط، وفي مختلف الخدمات التي تتناسب مع تخصصات شركة “NESR “.
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