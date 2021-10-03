صنع الله يؤكد على أهمية التعاون بين شركة “NESR” العالمية للطاقة والبترول والوطنية للنفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد من شركة ناشيونال إنيرجى سيرفيسيز ريونايتد “NESR “ضم كلاً من الرئيس التنفيذي للشركة شريف فودة، ونائب الرئيس التنفيذي صالح المرغني، والمدير التنفيذي شكري بن عمو، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا وسام أبوتركية، ومدير تطوير الأعمال بفرع ليبيا نزار عتيقة، وبحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، والمدير العام للشؤون القانونية بالمؤسسة خلف الله إبراهيم.

وأوضح صنع الله خلال الاجتماع ، أن العام القادم سيشهد خطط عمل طموحة تساهم في تحقيق حزمة أهداف المؤسسة، أهمها حفر عشرات الآبار في البر والبحر والعديد من العمليات النفطية، معرجًا على دور شركة “NESR ” في تحقيق هذه المستهدفات.

كما أشار عضو مجلس إدارة الموسسة للإستكشاف، أبو القاسم شنقير إلى ضرورة وجود شراكة مع شركات المؤسسة ” الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية للإنشاءات النفطية” لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة، مضيفا أن عمليات الحفر ستتكاثر في حال توفر الميزانيات المطلوبة، ومشيرًا إلى أهمية وجود الشركات الخدمية بهدف خلق روح التنافس بين الشركات ذات الاختصاص.

ومن جهته، أشاد صنع الله بأهمية التعاون بين شركة”NESR ” والمؤسسة، لبحث سبل الشراكة مع الشركات الوطنية المساهمة في مجال الخدمات النفطية المختلفة المملوكة للمؤسسة، كالشركة الوطنية للإنشاءات النفطية في مجال الإنشاءات، وشركتي الواحة والهروج في مجالات الحفر وصيانة الآبار والخزانات ومسح الخطوط، وفي مختلف الخدمات التي تتناسب مع تخصصات شركة “NESR “.

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