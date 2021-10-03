هيأة الإستثمار وشؤون الخصخصة تطلق عدد من المشاريع الإستثمارية

بنغازي 03 أكتوبر 2021 (وال) _ أطلقت الهيأة العامة للإستثمار و شؤون الخصخصة صباح اليوم بمدينة بنغازي، عدد من المشاريع الإستثمارية، حيث أقامت ملتقى وإحتفالية تحت شعار ” الإستثمار يقرع أبواب البلديات”.

وأقيم الملتقى الذي نظمته الهيئة العامة وبترتيب وبإشراف فرع الهئية بالمنطقة الشرقية، بمنتجع الماسة، حيث حضر الملتقى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، و وكيل وزارة الاقتصاد، ووكيل وزارة الإسكان والمرافق، والقنصل المصري، والإيطالي لدى ليبيا، وعدد من عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية.

و افتتح الملتقى بالكلمات الترحيبية بعدها التعريف بالهيئة وعدد من المشاريع الإستثمارية، وحصر الفرص الإستثمارية الواقعة ضمن نطاق الهيئة بالمنطقة الشرقية.

هذا وقد تم الإحتفال بإطلاق بعض المشاريع التي تم تنفيذها، وبعض المشاريع التي وصلت نسبة الإنجاز بها من (90 إلى 95) بالمائة، ومشاريع أخرى تحت إجراءات التأسيس ضمن مظلة الهيئة، ومن أهم هذه المشاريع مشاريع شركة (الريان وشركة الفا الطبية وشركة النوران للخدمات السياحية).

يذكر أنه على هامش المؤتمر، أقيم حفل عشاء بحضور المدعوين و بعض من رجال الأعمال للتعارف وتوطيد العلاقة بين الإقتصادية والإستثمارية، ضمن الاحتفال بهذه المشاريع التي تسهم في النهوض بالإقتصاد الوطني. (وال _ بنغازي ) ا م

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