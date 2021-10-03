الغويل يجتمع مع عدد من المرضى الليبيين بالقاهرة

اجتمع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع الجالية الليبية في جمهورية مصر العربية سلامة الغويل مع عدد من المرضى الليبين في مقر السفارة الليبية بالقاهرة وذلك للاستماع للظروف الصحية والمادية التي يمرون بها.

هذا وقد تحدث بعض المرضى عن أوضاعهم الصحية وصعوبة دفع نفقات العلاج على حسابهم الخاص في ذات السياق أشادُ باهتمام حكومة الوحدة الوطنية وبالوقوف إلى جانبهم للتخفيف من حدة معاناتهم وسبل معالجة المشاكل التي تواجههم.

كما أكد الغويل على ضرورة توفير أرقى خدمات الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى الليبين تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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