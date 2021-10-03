الحكومة تُطلق مشروع إنشاء مصفاة للنفط ومصنع للغاز في الجنوب

أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة انطلاق مشروع إنشاء مصفاة للنفط، ومصنع لغاز الطهي جنوب البلاد.

وأكد الدبيبة في حفل نُظم للإعلان عن الحدث في العاصمة طرابلس توفر التغطية المالية لإنجاز المشروع، وجاهزية التصاميم الفنية والهيكلية للمشروع، مشيراً إلى أن أمن الجنوب لا يتحقق إلا بالتنمية وتفعيل المشروعات.

جدير بالذكر، أن الدبيبة استبق التوقيع على اعتماد المشروع باجتماع مع مديري الشركات النفطية التابعة للمؤسسة والعاملين في حقل الشرارة النفطي، عبر الدائرة المغلقة لمتابعة الأوضاع بالحقل المستهدف بإنشاء المصفاة ومصنع الغاز.

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