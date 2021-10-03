“الاستثمار” تُوقّع مذكرة تفاهم مع نظيرتها اليونانية

أبرمت المؤسسة الليبية للاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة Enterprise Greece، في مجالات الاستثمار والطاقات المتجددة.

وأوضحت المؤسسة أن المذكرة التي تم التوقيع عليها الأحد بإشراف وزارة الخارجية تفتح آفاقاً جديدة من التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية؛ للإسهام في مساعدة المستثمرين الدوليين في الدخول للسوق الليبي، وتسهيل وتمكين استثماراتها في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأضافت المؤسسة أن المذكرة تعزز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات، إلى جانب تمكين وتدريب الكوادر الليبية، وفق بيان المؤسسة.

جدير بالذكر أن مؤسسة Enterprise Greece هي وكالة الاستثمار الرسمية للدولة اليونانية، وتعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية لتعزيز الاستثمار في اليونان والاستثمار بالخارج، بالتعاون مع معظم الدول حول العالم.

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