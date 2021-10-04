صنع الله يصرح حيال مشروع مصفاة الجنوب وغاز الطهي بالمنطقة الجنوبية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” خلال حفل الإعلان عن مشروع إنشاء مصفاة تكرير النفط ومصنع غاز الطهي بالجنوب ، أن هذا المشروع بدء منذ سنة 1980 بعد دراسات قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط، وكانت بكميات بسيطة حوالي 5 آلاف برميل ولم تكن التكلفة عالية نتيجة البورقراطية بالدولة الليبية ولأسباب غير معلومة تم تأجيل تنفيذ المشروع للعام 2017، وتم إنشاء شركة زلاف بقرار مجلس إدارة وزارة النفط تم إعطاء هذا المشروع لشركة لها.

أكمل حديثه قائلاً: يعتبر المشروع نقطة حيوية جدا لعدة أسباب، السبب الأول هوا تكبد المؤسسة الوطنية للنفط خسائر كبيرة جداً لنقل هذه المواد المكررة من الشمال إلى الجنوب، أما السبب الثاني هو حرمان مناطق الجنوب على مر سنوات طويلة من الوقود بكافة أنواعه، وهذه الأسباب دعت المؤسسة إلى الإسراع في تنفيذ الدراسات المطلوبة، وتم تقديم مشروع الدراسة إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء قد كان مشجع جدا لهذا المشروع.

وأختتم بالقول: مشروع غاز الطهي سيكون في حقل الشرارة لتخفيض الكميات التي تحرق حالياً من الغازات لأسباب بيئية تدعو للاستفادة من هذه المواد، أيضا تكثيفها واستخلاصها ينتج حوالي 7 آلاف برميل ومن المتوقع أن تكون تكلفة الإنشاء من 30 إلى 45 مليون دولار حسب الدراسات الهندسية، أما المشروع الثاني وهو المصفاة فستعتمد على النمط السريع وتكلفة إنشاء المشروع ستكون حوالي 500 إلى 600 مليون دولار.

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