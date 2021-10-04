الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تستعرض طلبات المستثمرين بعدد من المدن

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة اجتماعه العادي السادس يوم أمس السبت 2 أكتوبر 2021 بمدينة بنغازي؛ بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس الهيئة.

حيث تم استعراض الطلبات المقدمة لمشاريع استثمارية من عموم البلاد والتي بلغت 20 مشروعاً، ونوقش منها بالأخص المتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للدولة، وفي هذا الشأن دعا “جمال النويصري” رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار مدراء فروع الهيئة إلى تحفيز المستثمرين بالتوجه للمنطقة الجنوبية؛ مؤكداً أنها تزخر بالموارد الطبيعية التي تُمكّن من تأسيس مشاريع صناعية وزراعية.

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