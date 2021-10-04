«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاثنين 4 اكتوبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 4 اكتوبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5526 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2806 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1674 دينار، والليرة التركية 0.514 دينار، والدولار الكندي 3.6032 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2138 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2395 دينار، والدينار التونسي 1.6125 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5033 دينار ليبي.

اسعار العملات مقابل الدينار الليبي

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 4 اكتوبر 2021: