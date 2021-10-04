صنع الله يؤكد على استمرار المؤسسة في تقديم الدعم لمنطقة الزويتينة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يوم أمس الأحد اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى لقبيلة القبائل بمنطقة الزويتينة، وعدد من أعيان المنطقة.

حيث استعرض صنع الله الخطوات التي اتخذتها إدارة التنمية المستدامة لصالح بلدية الزويتينة، ومنها اعتماد رئيس المؤسسة لمشروع مد خط مياه وبناء خزان مياه علوي وخزان تجميع مما سيدعم الإمداد المائي.

وأكد على استمرار المؤسسة في تقديم الدعم اللازم للمنطقة، وضرورة التنسيق والتواصل مع إدارة التنمية المستدامة بهذا الخصوص وبحث أي أوجه أخرى للتدخل على مقدار ما يُتاح من إمكانيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية