الدبيبة يعلن الشروع في إنشاء مصفاة لتكرير النفط بالجنوب.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة البدء في إنشاء مشروع مصفاة لتكرير النفط ومصنع لغاز الطهي في المنطقة الجنوبية.

الدبيبة وفي احتفالية أقيمت بطرابلس أكد أن مشروع المصفاة ومصنع غاز الطهي هي خطوة انتظرها أهالي الجنوب منذ زمن لمعالجة التحديات بالمنطقة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن مشروع إنشاء المصفاة سيستغرق مدة ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار.

وبيّن صنع الله أن إنشاء مصنع غاز الطهي سيستغرق 18 شهرا، لتتخطى قدرته الإنتاجية 8 آلاف أسطوانة يوميا.

وذكر صنع الله أن مشروع المصفاة سيوفر أكثر من 1,3 مليون لتر من البنزين، وأكثر من مليون لتر من الديزل يوميا، فيما سينتج 600 ألف لتر من وقود الطائرات.

وتابع صنع الله أن مشروع المصفاة والمصنع سيوفران أرباحا سنوية تصل إلى 75 مليون دولار، مؤكدا على أهمية المشروع ومساهمته في تنمية المنطقة الجنوبية.

هذا وسيكون موقع المشروع بالقرب من حقل الشرارة النفطي بمنطقة أوباري.

الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني السابقة كلّفت في عام 2017، شركة “زلاف” للنفط والغاز بتنفيذ المشروع، حيث انتهت الشركة من التصاميم الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية.

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