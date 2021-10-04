انطلاق فعاليات المنتدى الليبي اليوناني للتعاون الاقتصادي بطرابلس

طرابلس 4 أكتوبر 2021 (وال) انطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس، فعاليات المنتدى الليبي اليوناني للتعاون الاقتصادي، والذي أقيم بفندق كورنثيا بطرابلس.

وحضر فعاليات هذا المنتدى الاقتصادي للتعاون والاستثمار رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور “علي محمود” ، نائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون، والأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية والانفتاح ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة اليونانية للاستثمارات والتجارة الخارجية وعدد من الخبراء والمهتمين من البلدين .

وتم في ختام الملتقى، التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين تهدف إلى تشجيع التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والاستثمار والتدريب .

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب الليبي رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور “علي محمود” وعن الجانب اليوناني الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية والانفتاح ، وبحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات السيد “عمر كتي” ونائب وزير الخارجيةاليوناني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السيد “كوستاس فراجوجيانيس”.(وال ـ طرابلس) ع م / ك و

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