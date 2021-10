أسعار النفط تنخفض قبيل اجتماع «أوبك+»

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، قبل اجتماع تعقده “أوبك+” بشأن سياسة التوريد والذي قد يقرر زيادة مزمعة للإنتاج بهدف تخفيف المخاوف بشأن المعروض، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وتراجع سعر خام مزيج “برنت” بنسبة 0.3 في المئة إلى 79.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي في رابع زيادة أسبوعية على التوالي، في حين انخفض سعر النفط الأمريكي بنسبة 0.4 في المئة إلى 75.61 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية.

وارتفعت أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب العالمي مما دفع “برنت” الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا فوق 80 دولارا.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، في وقت لاحق اليوم.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

