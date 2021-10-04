نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس : الإفراجات عن المرتبات المتوقفة ستبدأ هذا الشهر ولنا غداً الثلاثاء لقاء آخر مع رئيس الحكومة

صرّح المسؤول عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق لصحيفة صدى الاقتصادية بأن اجتماع أعضاء النقابة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ووزير التعليم العالي “عمران القيب” يوم الخميس الماضي الموافق 30 سبتمبر 2021 بخصوص الإفراجات عن مرتبات أعضاء هيئة التدريس.

والبالغ عددهم 242 شخص لم يتقاضوا مرتباتهم منذ حوالي 4 سنوات، وقد صرّح رئيس الحكومة بأنّ عملية صرف المرتبات المستحقة والإفراجات ستستمر بدايةً من هذا الشهر؛ بشرط استيفاء الشروط المطلوبة والمطابقة لبيانات وزارة المالية واعتمادها من قبل الملاك الوظيفي في وزارة الخدمة المدنية، كما ذكر “الأزرق” بأنّه سيكون هناك لقاء آخر يوم غد الثلاثاء للنقاش حول تفاصيل أكثر.

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