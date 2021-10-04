أفريكا نيوز: هذا ما سيكلفه مشروع بناء مصفاة لتكرير النفط ..وخلال هذه الفترة سيبدأ تشغيلة

نشر موقع أفريكا نيوز أمس الأحد إن مشروع بناء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب البلاد سيكلف ما بين 500 مليون دولار و 600 مليون دولار وسيبدأ تشغيله في غضون ثلاث سنوات و إن الدخل السنوي المتوقع 75 مليون دولار بحسب وصف صنع الله .

وأضاف الموقع أنه سيتم بناء المصفاة بالقرب من حقل الشرارة، وهو حقل نفطي رئيسي في منطقة أوباري والذي ينتج في المتوسط ​​حوالي 300 ألف برميل من النفط يوميًا، وتم الإعلان عن مشروع المصفاة في جنوب ليبيا ، الذي أُعلن عنه في أوائل الثمانينيات لسنوات قبل أن يتم إحياؤه في عام 2017 وفقا للموقع .

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