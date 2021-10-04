صحيفة يونانية : اتصالات مكثفة بين الشركات اليونانية والليبية في طرابلس

قالت صحيفة” To vima” اليونانية أمس الأحد: عُقد ثلاثة وأربعون اجتماع أعمال خاص بين الشركات اليونانية والليبية ، في اليوم الأول لبعثة الأعمال اليونانية في طرابلس بقيادة نائب وزير الخارجية” كوستاس فرانجوجيانيس “.

وعقدت الاجتماعات بعد انتهاء منتدى الأعمال اليوناني الليبي ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إنتربرايز اليونانية والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحسب الصحيفة إن الشركات اليونانية التي تلعب دورًا رائدًا في البناء والطاقة والنقل والرعاية الصحية والاتصالات فتحت استثمارات وتعاون مع الشركات الليبية وعرضت إمكانياتها كما أن الشركات اليونانية ، التي كان لها وجود قوي في ليبيا ، مستعدة وراغبة في العودة للقيام بدور نشط في مشاريع إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في ليبيا ، ولكن أيضًا لاستكشاف آفاق جديدة لنشاطها في مجموعة واسعة من المجالات القطاعات ، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في نفس الوقت.

وشدد وكيل وزارة الخارجية من خلال رسالة في حدث بالسفارة اليونانية مع أعضاء مجتمع الأعمال اليوناني والليبي مساء الأحد ، أن ما يهم هو أن ليبيا تقف على قدميها .

وصرح أيضأ فرانجوجيانيس قائلاً: نريد إحماء علاقتنا ، كما كانت في الماضي ونريد تقريب مجتمع الأعمال المحلي ونرغب في تحفيز التعاون الذي يمكن أن ينشأ بين مجتمع الأعمال ، كما أن اليونان تدعم حكومة الوحدة الوطنية وتؤيد استقرارها بالإضافة إلى أن السفارة اليونانية مفتوحة لليونانيين والليبيين وعلى عكس الدول الأخرى .

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