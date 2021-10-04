مراقبة اقتصاد بنغازي : القرار المتداول بشأن تحديد أسعار كشف الأطباء في المصحات الخاصة قديم وتم العمل به فقط خلال فترة انتشار فيروس كورونا

تحدّث مراقب اقتصاد بنغازي “جمعة علي الرقاص” في تصريحٍ لصحيفة صدى الاقتصادية حول الأخبار المتداولة بشأن تحديد تسعيرة الكشف في المستشفيات والعيادات الخاصة داخل مدينة بنغازي بقيمة 15 دينار.

حيث قال:” هذا القرار أُصدر بدايةً منذ عام 2018 ويتداوله الناس مجدداً خلال هذه الفترة ظناً منهم أنه قرار ساري في كل الأوقات والظروف، حيث يرجع أساسه إلى القانون 23 سنة 2010 الذي ألغى في المادة 13 – 58 عدة قوانين من بينها 13 لسنة 1989 بشأن الرقابة على الأسعار والقانون رقم 9 لسنة 1992 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف بالقول: “حدد القانون 23 إمكانية تحديد الأسعار من قبل الوزير المخصص أو رئيس مجلس الوزراء، كما أن اتخاذ القرار وتفعيله كان في شهر 4 عام 2020 خلال انتشار فترة فيروس كورونا؛ وتم العمل به فقط لمدة 6 أشهر باعتباره يختص بالكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية والحالات الطارئة ليتوقف بعد ذلك”.

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