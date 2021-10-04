خلال اجتماعه مع صنع الله والشركات النفطية.. الدبيبة يؤكد على الدعم الكامل لقطاع النفط

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الإثنين ، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورؤساء الشركات النفطية،كما شارك في الاجتماع عبر الدائرة المغلقة مستخدمي حقل الشرارة النفطي التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

ومن جهته أكد “الدبيبة” على الدعم الكامل لقطاع النفط باعتباره قطاع مهم وحيوي وكونه يمثل أكثر من 95٪ من إيرادات للدولة الليبية، كما حثّ المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية على تجديد الدماء، وكذلك المؤسسة على الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات العالمية الكبرى في مجال النفط والغاز والطاقة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراتها في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، للحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته دعماً للاقتصاد الوطني.

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