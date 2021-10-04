واشنطن بوست : خفر السواحل الليبي يعترض 500 مهاجرا في أحدث حملة

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن خفر السواحل الليبي اعترض يوم الأحد قاربين يحملان أكثر من 550 مهاجرا متجهين إلى أوروبا قبالة سواحل البلاد، كانت أحدث عمليات اعتراض البحر وسط زيادة في عمليات العبور ومحاولات من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية في الأشهر الأخيرة.

جاء ذلك بعد يومين من حملة قمع واسعة النطاق على المهاجرين في غرب ليبيا أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 4000 مهاجر كما أن كانت أحدث عمليات اعتراض البحر وسط زيادة في عمليات العبور من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية في الأشهر الأخيرة، جاء ذلك بعد يومين من حملة قمع واسعة النطاق على المهاجرين غرب ليبيا أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 4000 مهاجر.

وأضافت واشنطن بوست إن تجار البشر استفادوا من الفوضى في ليبيا وقاموا بتهريب المهاجرين عبر حدود البلاد ثم قاموا بتعبئة المهاجرين في قوارب مطاطية غير مجهزة في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​المحفوف بالمخاطر، تم إنزال أول قارب خشبي على متنه نحو 500 مهاجر في ساعة مبكرة من صباح الأحد عند نقطة مصفاة نفط في بلدة الزاوية وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين ، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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