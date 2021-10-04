المصرف الإسلامي يوفر السيولة النقدية بسقف سحب 15 ألف دينار شهرياً

أعلنت إدارة المصرف الإسلامي الليبي عن توفر السيولة النقدية لعملاء المصرف من جميع الصرافات الآلية بسقف سحب 15 ألف دينار شهريا

إضافة إلى إمكانية سحب مبلغ 1200 ديناراً يوميًا و 6000 ديناراً أسبوعيا.

ووجهت إدارة المصرف -في وقت سابق- التجار المستفيدين بخدمة نقاط البيع P.O.S من المصرف الإسلامي الليبي، بإمكانية الحصول على مستحقات البيع الكتروني عن شهر أغسطس لسنة 2021 بنسبة 50% نقداً وذلك بالتوجه إلى أحد فروع المصرف.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة المصارف العاملة في ليبيا تحسين جودة الخدمات بإيجاد بدائل في ظل أزمة نقص السيولة النقدية على الرغم من إرسال مصرف ليبيا المركزي شحنات للمصارف التجارية في أغلب مناطق البلاد.

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