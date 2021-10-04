اقتصاد

المصرف الإسلامي يوفر السيولة النقدية بسقف سحب 15 ألف دينار شهرياً

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة المصرف الإسلامي الليبي عن توفر السيولة النقدية لعملاء المصرف من جميع الصرافات الآلية بسقف سحب 15 ألف دينار شهريا

إضافة إلى إمكانية سحب مبلغ 1200 ديناراً يوميًا و 6000 ديناراً أسبوعيا.

ووجهت إدارة المصرف -في وقت سابق- التجار المستفيدين بخدمة نقاط البيع P.O.S من المصرف الإسلامي الليبي، بإمكانية الحصول على مستحقات البيع الكتروني عن شهر أغسطس لسنة 2021 بنسبة 50% نقداً وذلك بالتوجه إلى أحد فروع المصرف.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة المصارف العاملة في ليبيا تحسين جودة الخدمات بإيجاد بدائل في ظل أزمة نقص السيولة النقدية على الرغم من إرسال مصرف ليبيا المركزي شحنات للمصارف التجارية في أغلب مناطق البلاد.

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قناة 218 الليبية

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